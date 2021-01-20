На Орловщину идут потепление и снегопад

Если сегодня ночью столбик термометра при прояснении может опуститься до минус 28 °С, то к вечеру четверга температура поднимется сразу до -3 °С. На выходных прогноз погоды вообще обещает оттепель до +4 °С. При этом смена погоды может принести немало неприятных сюрпризов. Во-первых, ночные заморозки все еще опасны для людей, которые будут долго находиться на улице. А учитывая попытки людей обогреть жилище различными способами — возможны и неприятные инциденты. Во-вторых, смена мороза на оттепель будет сопровождаться завтра днем сильными снегопадами. Так что орловце просят учесть этот момент при планировании поездок.