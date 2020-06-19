19 июня 2020



На Орловщину надвигается непогода

В ближайшие сутки на территории Орловской области прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений. По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа 19 июня по 21 час 20 июня на территории области переменная облачность. Ночью без существенных осадков, завтра днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 4-9, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15°С…+20°С, днём +26°С…+31°С.

21 июня ночью без существенных осадков, днём кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах ливни, град. Ветер восточный ночью 4-9, днём 6-11, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15°С…+20°С, днём +25°С…+30°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны происшествия, связанные с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждения (обрывы) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднения в работе транспорта, ограничения при проведении высотных работ, нарушения в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

 

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Опубликовано 19 Июн 2020 в 17:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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