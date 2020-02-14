На Орловщину надвигается рекордное тепло

В ближайшие несколько суток показания барометров в Центральной России начнут расти, а значит, к выходным вероятность осадков сократится до минимума, а из-за туч кое-где может неуверенно выглянуть солнце. Это увеличит суточные колебания температуры: ночами подморозит до -2…-7°, а днём столбики термометров будут преодолевать нулевой рубеж, показывая слабый «плюс», — сообщает центр “Фобос”.

С наступлением следующей недели через регион пройдет тёплый атмосферный фронт, открывая путь мощному вторжению атлантического воздуха. Возможно, что уже во вторник будет повторен или побит рекорд 71-летней давности, когда 18 февраля 1949 года метеорологи зафиксировали +4,4°. При этом усилится ветер, в порывах достигая 15-20 м/с. Осадки уже будут выпадать преимущественно в виде дождя, поэтому и без того скромный снежный покров станет стремительно таять и уменьшится до символических значений.