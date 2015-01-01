На Орловщину надвигаются дожди и грозы

В ближайшие сутки на Орловщине прогнозируются порывы ветра до 18 м/с. Кроме того, по прогнозу Орловского гидрометцентра уже этой ночью местами пройдет небольшой дождь. Завтра днем ожидаются дожди, а местами гроза. Ветер южный ночью 7-12, днем 10-15, при грозе местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14°С…+19°С, днем +27°С…+32°С.

В связи с этим вероятны нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, повреждения (обрывы) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднения в работе (передвижении) всех видов транспорта, нарушения в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб. Из-за порывов ветра вводятся ограничения при проведении высотных работ.

В случае усиления ветра рекомендуется убрать с не застекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Если сильный ветер застал вас на улице, пресс-служба МЧС рекомендует укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Машину заранее поставьте в гараж, а при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Если буря застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Старайтесь быстрее укрыться в помещении.

Если вы застигнуты в дороге грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.

Если во время грозы вы оказались на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, либо быть предельно внимательными при дорожном движении.