На Орловщину опять вернулась АЧС

Губернатор Орловской области издал указ об установлении (карантина) по АЧС на отдельных территориях. Эпизоотическим очагом в документе обозначена территория хозпостроек вблизи деревни Рассыльной Стрелецкого сельского поселения Кромского района. В документе также описаны границы первой угрожаемой зоны в радиусе 5 км от границы очага. Сюда попали часть деревни Стрелецкой, деревни Рассыльная, Черкасская, поселок Новочеркасский, село Шахово, деревни Голубицы и Котовка, деревни Зиновеевка, Шумаково. Сюда же попала и часть поселка Кромы: улицы Маслозаводская, Молодежная, Строителей, Маяковского, 8 Марта, Есенина, переулок Маслозаводской. Также в документе, опубликованном на официальном портале региона, перечислены деревни и села, оказавшиеся во второй угрожаемой зоне.

Напомним, обычно в очаге АЧС полностью уничтожают все поголовье свиней. Но это не самое страшное — рядом с очагом АЧС расположены объекты двух крупных комплексов. Как стало известно “Орловской среде” из собственных источников — ситуация с карантином может серьезно повлиять на работу некоторых объектов. Подробности должны стать известны в ближайшее время.