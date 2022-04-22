На Орловщину попробуют завлечь переработчиков вторсырья

Депутат горсовета Владимир Бутусов предложил механизм привлечения в регион предприятий по переработке вторсырья. Для этого нужно выйти с законодательной инициативой по изменению областного закона «О налоге на имущество организаций». Обосновывая свое предложение Владимир Бутусов напомнил, что в регионе практически не развито производство продукции из вторичных материальных ресурсов. Отдельные фракции отходов, отбираемые на сортировочных комплексах (полимеры, стекло, картон, бумага, металлы), в основном вывозятся в другие регионы, где используются в качестве сырья для производства конечной продукции.

«В этой связи, можно констатировать наличие нереализованного потенциала получения добавленной стоимости, создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений в местные бюджеты и бюджет Орловской области. Инструментом стимулирования развития отрасли по переработке вторичных материальных ресурсов может стать региональное законодательство, предусматривающее налоговые преференции для организаций, осуществляющих указанный вид деятельности», – отметил депутат.

В предлагаемом проекте освобождаются от уплаты налога на имущество организации, осуществляющие утилизацию отходов производства и потребления, в отношении имущества, используемого ими для осуществления указанной деятельности. Комитет идею коллеги поддержал. После принятия решения на городском совете эта инициатива будет направлена законодателям региона.