28 мая 2021



На Орловщину привезли «британский» и «индийский» штаммы коронавируса

В регионе продолжается мониторинг за циркуляцией различных штаммов вируса SARS-CoV-2. В Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии (г. Оболенск) направлены пробы биологического материала от 116 орловцев, заболевших новой коронавирусной инфекцией, в том числе от прибывших из-за рубежа.

При проведении лабораторного исследования в трех образцах биологического материала обнаружены вирусы новой коронавирусной инфекции, принадлежащие к эпидемически важным («британской» и «индийской») линиям. В двух пробах был обнаружен «британский» штамм. 25 мая подтверждено наличие циркуляции «индийского» штамма коронавируса. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого определен круг контактных лиц с заболевшим, у которого выделен «индийский» штамм. Выданы предписания медицинским организациям по проведению противоэпидемических мероприятий и лабораторному обследованию контактных лиц.

 

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Опубликовано 28 мая 2021 в 15:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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