На орловских дорогах ограничат движение большегрузов

Временное ограничение движения транспортных средств вводится для сохранности дорог в весеннюю распутицу. При этом будут установлены предельно допустимые нагрузки на ось: 6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка, 4 тонны – трехосная тележка. Ограничение вводится на срок с 29 марта по 27 апреля.

Исключение составляют международные перевозки грузов, пассажирские автобусы, транспортные средства для перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов. Также ограничения не коснутся грузов, необходимых для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспортировки дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ, а также транспортных средств Министерства обороны РФ. Список дорог, на которых вводятся ограничения, указан на официальном портале Орловской области.