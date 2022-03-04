На орловских дорогах введут ограничения для большегрузов

С 30 марта по 28 апреля в Орловской области вводится временное ограничение движения большегрузных автомобилей. Соответствующее постановление № 103-р подписал Андрей Клычков. Как указано в документе, такие меры принимаются для сохранения сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них. Подобные документы принимаются ежегодно и связано это с вероятностью массовых разрушений и колейности в весеннюю распутицу.

Для транспортных средств с грузом или без груза установлены следующие предельно допустимые нагрузки на ось: 6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка, 4 тонны – трехосная тележка. Исключение составляют международные перевозки грузов, пассажирские автобусы, в том числе международные, транспортные средства для перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов. Ограничения также не коснутся грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, транспортировки дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ, а также транспортных средств Министерства обороны Российской Федерации.

В список региональных автомобильных дорог, где будут вводиться временные ограничения движения большегрузного транспорта, входят: Орёл – Ефремов, Нарышкино – Сосково, Орёл – Знаменское, Болхов – «Орёл – Витебск», Горки – Шаблыкино, Ливны – Русский Брод – Верховье, Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое, Змиёвка – Глазуновка – Тросна, Болхов – Мценск – Новосиль, Новосиль – Корсаково – Орлик, Хомутово – Александровка, Дросково – Колпна, «Москва – Киев» – Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы в границах Орловской области, Дмитровск – Долбенкино – граница Курской области, Ливны – Красная Заря, Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря, Покровское – Верховье, Ливны – Евланово – Долгое, Колпна – Моховое – граница Курской области, Корсаково – Войново – Жилино, «Нарышкино – Сосково» – Салтыки, «Глазуновка – Тросна» – Богородское – Кромы, Разбегаевка – Васильевка, «Дмитровск – Кромы» – Красное Знамя, Сосково – Волчьи Ямы – Красное Знамя, «Дмитровск – Кромы» – Кутафино – Красная Роща, Северный подъезд к г. Мценск, Южный подъезд к г. Мценск, «Хомутово – Красная Заря» – Судбище, Судбище – «Орёл – Ефремов», Парамоново – «Орёл – Знаменское», Сосково – Мураевка – Должонки, «Сосково – Волчьи Ямы» – Мыцкое до поворота к н. п. Робье, «Сосково – Волчьи Ямы» – Мыцкое» – Робье, Нарышкино – Парамоново, Шаблыкино – Титово до поворота к н. п. Робье, «Орёл – Ефремов» – Моховое, «Северный подъезд к г. Орёл» – Лунево – Моховое, «Ливны – Навесное» – Грачев Верх – граница Липецкой области, Ливны – Навесное, Малоархангельск – Архарово, Орёл – Гать – Лаврово – Редькино, Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы, «Жудерский – Хотынец» – Большое Юрьево – Алёхино, Змиёвка – Никольское, «Орёл – Брянск» – Муравлево, «Льгов – Жудерский» – Святой Источник, Шаблыкино – Навля – Муравельник, Шаблыкино – Сомово – Рядовичи, «Богородское – Кромы» – Черкасская.

«Орелгосзаказчику» на период временного ограничения движения транспортных средств поручено обеспечить установку на автомобильных дорогах соответствующих дорожных знаков, ограничивающих массу, приходящуюся на ось транспортного средства, и табличек, указывающих число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых приведенная на знаке масса является предельно допустимой.