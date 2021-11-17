17 ноября 2021



На орловских кладбищах пообещали навести порядок

Вопрос уборки и содержания мест захоронения в Орле был рассмотрен на профильном комитете горсовета по ЖКХ. Инициатором внесения этого вопроса в основную повестку дня выступил председатель городского Совета Василий Новиков. По его поручению народные избранники объехали ряд городских кладбищ. 

По информации руководителя УКХ Юрия Писарева, в настоящее время идет подготовка кладбищ к зиме: «На данный момент работы идут на Афанасьевском и Наугорском кладбищах, завтра бригада выедет на Троицкое». Между тем, так и остался без ответа вопрос народных избранников по уборке Крестительского кладбища. Конкретные сроки так названы и не были. Чиновник обещал, что уборка там пройдет «на днях».

Заместитель председателя горсовета Сергей Себякин напомнил, что во время объезда, помимо неубранного мусора, у депутатов возникло ряд претензий к работе начальника отдела инвентаризации, контроля и мониторинга захоронений МКУ «УКХ» Орла. Руководитель УКХ рассказал, что в настоящее время ответственный сотрудник находится на больничном. На прямой вопрос Сергея Николаевича Себякина: «готов ли после этого Юрий Николаевич расстаться с этим сотрудником». Тот вынужден был ответить «да».

По итогам обсуждения этого вопроса, председатель комитета Юрий Котляр озвучил решение, которое народные избранники поддержали единогласно.

Так, работа городской администрации по организации содержания мест захоронения признана неудовлетворительной. Кроме того, рекомендовано обеспечить финансирование необходимого и достаточного объема работ по содержанию и благоустройству памятных мест города, городских кладбищ, воинских захоронений в Орле. Необходимо и предусмотреть в городском бюджете не менее 18 млн рублей на 2022 год на финансирование работ по содержанию и благоустройству городских кладбищ, а также рассмотреть возможность организации круглосуточной охраны мест захоронений.
Напомним, что в Орле расположены Историко-мемориальное кладбище и 7 общественных кладбищ. Организация содержания мест погребения в соответствии с санитарными и экологическими требованиями, правилами содержания мест погребения на территории города возложены на МКУ «УКХ г. Орла», которое в пределах выделенного финансирования заключает муниципальные контракты с подрядными организациями.

В этом году содержание общественных кладбищ осуществляется в условиях острого дефицита бюджета. Лимиты были доведены на эти цели в размере 10,5 млн рублей. Муниципальные контракты на уборку заключены на сумму 10,1 млн рублей.
В настоящее время уборку кладбищ осуществляет ИП Стерликова А.А., в рамках муниципального контракта от 10.11. 2021 г.

 

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Опубликовано 17 Ноя 2021 в 17:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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