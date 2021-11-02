На орловских мелких водах прекратили нaвигацию

31 октября стало последним днем навигации для маломерных судов Орловской области. Навигация – период года, когда по климатическим условиям (главным образом по ледовым), возможно судоходство. Решение об окончании навигации принимается для безопасности самих судовладельцев, так как с понижением температуры воды резко возрастает риск несчастных случаев и гибели на воде при падении за борт или аварий. Кроме того, маломерные суда обладают низкой морозоустойчивостью. Исключение сделано для судов и экипажей Центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), а также «Отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы», привлекаемых для плавания в осенне-зимний период и к поисково-спасательным мероприятиям в зимний период.

В целях предупреждения происшествий и недопущения гибели людей на водных объектах инспекторы ГИМС и спасателями областной поисково-спасательной службы на протяжении всего осенне-зимнего периода будут осуществлять рейды на водных объектах и не допускать выход людей на маломерных судах в период закрытия навигации, а с наступлением ледостава – выход людей на людей.

Кстати, экзамены на право управления маломерными судами также прекращены до начала навигации в 2022 году.