2 ноября 2021



На орловских мелких водах прекратили нaвигацию

31 октября стало последним днем навигации для маломерных судов Орловской области. Навигация – период года, когда по климатическим условиям (главным образом по ледовым), возможно судоходство. Решение об окончании навигации принимается для безопасности самих судовладельцев, так как с понижением температуры воды резко возрастает риск несчастных случаев и гибели на воде при падении за борт или аварий. Кроме того, маломерные суда обладают низкой морозоустойчивостью. Исключение сделано для судов и экипажей Центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), а также «Отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы», привлекаемых для плавания в осенне-зимний период и к поисково-спасательным мероприятиям в зимний период.

В целях предупреждения происшествий и недопущения гибели людей на водных объектах инспекторы ГИМС и спасателями областной поисково-спасательной службы на протяжении всего осенне-зимнего периода будут осуществлять рейды на водных объектах и не допускать выход людей на маломерных судах в период закрытия навигации, а с наступлением ледостава – выход людей на людей.

Кстати, экзамены на право управления маломерными судами также прекращены до начала навигации в 2022 году.

 

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Опубликовано 02 Ноя 2021 в 16:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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