17 ноября 2020



На орловских реках начался ледостав. Рыбаков просят потерпеть

Понижение температуры несёт за собой ежегодную опасность — тонкий, неокрепший лёд на водоёмах. Зачастую любители опробовать его на прочность оказываются под водой. Чтобы предотвратить беду, власти города начали рассылать памятки по предприятиям и организациям, а также проводят разъяснительные беседы с жителями.
К сожалению, имеют место случаи, когда на неустоявшийся лед выходят взрослые, чаще всего — рыбаки. Такая неосмотрительность может грозить человеку гибелью. Так что любителей зимней рыбалки просят подождать более низких температур, при которых толщина льда станет безопасной.

Отдельное внимание школам. Здесь с ребятами проходят беседы. Помимо угрозы от воды в преддверии Нового года школьникам напоминают правил пользования пиротехникой. Родителям также стоит участвовать в разъяснительной работе и рассказывать своим детям о правилах безопасности. Ребенок должен запомнить, что тонкий лёд таит в себе опасность.

Гуляющих по набережным и вдоль рек просят не быть в эти дни безразличными. Если вы видите, что дети пытаются выйти на неокрепший лед — не проходите мимо! Ведь беду гораздо легче предотвратить, чем вытаскивать из ледяной воды любителей пощекотать себе нервы.

 

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Опубликовано 17 Ноя 2020 в 12:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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