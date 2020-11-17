На орловских реках начался ледостав. Рыбаков просят потерпеть

Понижение температуры несёт за собой ежегодную опасность — тонкий, неокрепший лёд на водоёмах. Зачастую любители опробовать его на прочность оказываются под водой. Чтобы предотвратить беду, власти города начали рассылать памятки по предприятиям и организациям, а также проводят разъяснительные беседы с жителями.

К сожалению, имеют место случаи, когда на неустоявшийся лед выходят взрослые, чаще всего — рыбаки. Такая неосмотрительность может грозить человеку гибелью. Так что любителей зимней рыбалки просят подождать более низких температур, при которых толщина льда станет безопасной.

Отдельное внимание школам. Здесь с ребятами проходят беседы. Помимо угрозы от воды в преддверии Нового года школьникам напоминают правил пользования пиротехникой. Родителям также стоит участвовать в разъяснительной работе и рассказывать своим детям о правилах безопасности. Ребенок должен запомнить, что тонкий лёд таит в себе опасность.

Гуляющих по набережным и вдоль рек просят не быть в эти дни безразличными. Если вы видите, что дети пытаются выйти на неокрепший лед — не проходите мимо! Ведь беду гораздо легче предотвратить, чем вытаскивать из ледяной воды любителей пощекотать себе нервы.