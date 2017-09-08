На орловских рынках нашли массу подделок

В Орловской области прошло более 100 проверок торговых точек для пресечения незаконного оборота контрафактной продукции. При этом нарушения обязательных требований при реализации легкой промышленности и продукции для детей и подростков установлены в 97% случаев, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Самыми распространенными нарушениями стали: несоответствие маркировки продукции, отсутствие маркировки, нарушения требований к сопроводительным документам. Всего с реализации снято более 3 300 товаров легкой промышленности и продукции, предназначенной для детей и подростков. В частности, не выдержали проверку: 1 500 единиц детской одежды, 1 000 женских и мужских бельевых изделий, более 500 пар обуви, около 1 200 товаров известных торговых марок без документов, подтверждающих легальность происхождения продукции, около 200 постельных комплектов и 53 изделия из меха и натуральной кожи.

На две трети выявленного товара с нарушением требований по маркировке и с незаконным использованием известных марок наложен арест. Сумма штрафов составила 365 тысяч рублей. В судебные органы передано 74 дела для вынесения решения о привлечении лиц к административной ответственности и решения вопроса о конфискации товара. Ситуация с торговлей продукцией легкой промышленности остается на постоянном контроле Роспотребнадзора.

 

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Опубликовано 09 Янв 2018 в 12:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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