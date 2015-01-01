На орловской городской свалке нашли побочный продукт производства токсичного пентоксида ванадия

По поручению прокурора области орловской природоохранной межрайонной прокуратурой  проведена проверка исполнения экологического законодательства при приеме и использовании ЗАО «ОПЭК» на Орловской городской свалке ТБО известково-гипсовой композиции производства ОАО «Евраз Ванадий Тула».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что прием и использование известково-гипсовой композиции на Орловской городской свалке ТБО ЗАО «ОПЭК» осуществлялись с нарушениями.

В частности, при приеме и использовании известково-гипсовой композиции, являющейся побочным продуктом технологического процесса производства пентоксида ванадия, содержащего токсичные вещества, входной радиационный контроль, а также контроль физико-химического состава продукции не проводились, ее качество и безопасность для окружающей среды и здоровья человека не оценивались.

В результате создана реальная угроза загрязнения компонентов окружающей среды: воздуха, подземных и поверхностных вод, почвы.

В связи с этим орловский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на ЗАО «ОПЭК» обязанности обеспечить вывоз с Орловской городской свалки ТБО композиции известково-гипсовой производства ОАО «Евраз Ванадий Тула».

Решением Орловского районного суда исковые требования орловского природоохранного межрайонного прокурора удовлетворены. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Надзор за расследованием уголовного дела осуществляет Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

 

Не платят, окаянные
Десант футбольных звезд высадится в Орле в День Победы
В орловских школах прошли выпускные вечера
Опубликовано 06 Апр 2017 в 13:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 22

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"