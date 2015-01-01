На орловской городской свалке нашли побочный продукт производства токсичного пентоксида ванадия

По поручению прокурора области орловской природоохранной межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения экологического законодательства при приеме и использовании ЗАО «ОПЭК» на Орловской городской свалке ТБО известково-гипсовой композиции производства ОАО «Евраз Ванадий Тула».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что прием и использование известково-гипсовой композиции на Орловской городской свалке ТБО ЗАО «ОПЭК» осуществлялись с нарушениями.

В частности, при приеме и использовании известково-гипсовой композиции, являющейся побочным продуктом технологического процесса производства пентоксида ванадия, содержащего токсичные вещества, входной радиационный контроль, а также контроль физико-химического состава продукции не проводились, ее качество и безопасность для окружающей среды и здоровья человека не оценивались.

В результате создана реальная угроза загрязнения компонентов окружающей среды: воздуха, подземных и поверхностных вод, почвы.

В связи с этим орловский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на ЗАО «ОПЭК» обязанности обеспечить вывоз с Орловской городской свалки ТБО композиции известково-гипсовой производства ОАО «Евраз Ванадий Тула».

Решением Орловского районного суда исковые требования орловского природоохранного межрайонного прокурора удовлетворены. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Надзор за расследованием уголовного дела осуществляет Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.