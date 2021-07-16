16 июля 2021



На Орловской ТЭЦ завершился плановый текущий ремонт энергоблока №1

Стоимость работ составила 4,5 млн рублей. Ремонт продлился 38 дней. За это время специалисты отремонтировали котлоагрегат, кулачково-распределительное устройство турбоагрегата и вспомогательное оборудование энергоблока. Провели химическую и гидромеханическую очистку теплообменного оборудования, выполнили контроль состояния металла поверхностей нагрева котла, сосудов и трубопроводов энергоблока. Благодаря этим работам возрастет эффективность и технологическая надежность эксплуатации энергооборудования станции, а следовательно и качество теплоснабжения потребителей.

 

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Опубликовано 16 Июл 2021 в 13:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 46

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