На Орловском ипподроме пройдут красивые соревнования по конному спорту

В Орле на ипподроме на улице Высоковольтной пройдут очень зрелищные соревнования по конкуру (преодолению препятствий) и испытание племенных рысистых лошадей. Добраться до ипподрома можно на любом транспорте, идущем в сторону мегакомплекса ГРИНН — следующая остановка за мегакомплексом и 10 минут пешком в сторону указателя. Начало соревнований – в 12.00 через неделю — 17 сентября. В этот день, по сообщению пресс-службы облправительства, будут разыграны традиционные призы: имени Российской Федерации и в честь работников сельского хозяйства. По традиции, на ипподроме будут работать кафе и катание на лошадях.

Вход свободный.