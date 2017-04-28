На Орловском ипподроме пройдут красивые соревнования по конному спорту

В Орле на ипподроме на улице Высоковольтной пройдут очень зрелищные соревнования по конкуру (преодолению препятствий) и испытание племенных рысистых лошадей. Добраться до ипподрома можно на любом транспорте, идущем в сторону мегакомплекса ГРИНН — следующая остановка за мегакомплексом и 10 минут пешком в сторону указателя. Начало соревнований – в 12.00 через неделю — 17 сентября. В этот день, по сообщению пресс-службы облправительства, будут разыграны традиционные призы: имени Российской Федерации и в честь работников сельского хозяйства. По традиции, на ипподроме будут работать кафе и катание на лошадях.
Вход свободный.

 

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Опубликовано 08 Сен 2017 в 17:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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