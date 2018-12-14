На «Орловском мелькомбинате» СК ищет пропавшую зарплату

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО «Орловский Мелькомбинат». По данным следствия, с июля по ноябрь 2018 года руководством ЗАО «Орловский Мелькомбинат» не выплачивалась в полном объеме заработная плата работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила более 660 тысяч рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изучается бухгалтерская документация, назначены необходимые исследования. Расследование уголовного дела продолжается.