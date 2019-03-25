25 марта 2019



На Орловском почтамте открылась выставка почтовых открыток художника-мультипликатора Владимира Зарубина

25 марта, во Всемирный день почтовой открытки, в клиентском зале Орловского почтамта открылась уникальная выставка открыток художника Владимира Зарубина, сообщает пресс-служба УФПС Орловской области.

На главпочтамте любой желающий сможет ознакомиться с красочной коллекцией открыток, которую собрал член регионального отделения Союза филателистов России Леонид Павлов. Открытки художника Зарубина известны почти всем, они расходились многомиллионными тиражами по всему Советскому Союзу. Первую открытку Владимира Зарубина выпустили в 1962 году, а суммарный тираж его произведений, включая конверты и телеграммы составил 1 588 300 000 экземпляров. Коллекционирование открыток Зарубина является самостоятельной темой в филокартии.

Владимир Иванович Зарубин родился в деревне Андрияновка Покровского района Орловской области (1925 – 1996 г.г.) Работал художником-мультипликатором на киностудии «Союзмультфильм». На его счету 103 мультипликационных фильма, среди которых первые выпуски «Ну, погоди!», «Приключения Васи Куролесова», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пёс» и другие.

 

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Опубликовано 25 Мар 2019 в 17:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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