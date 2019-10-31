На орловском вокзале пассажиры напишут «Большой этнографический диктант» (12+)

1 ноября в 11:00, в канун Дня народного единства, на железнодорожном вокзале Орла пройдет Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».

Для участников диктанта подготовлен зал ожидания вместимостью 30 человек.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех, и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Правильные ответы будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2019 года, индивидуальные результаты – 12 декабря 2019 года.

Принять участие в акции могут все желающие.