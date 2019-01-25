На орловском вокзале студенты поучились снимать отпечатки пальцев

На станции Орел прошла акция «Студенческий десант» приуроченная ко Дню российского студенчества. В административное здание линейного отдела пригласили 30 студентов филиала Петербургского университета путей сообщения. Гостям наглядно показали содержимое чемодана криминалиста и некоторым даже посчастливилось самим попробовать дактилоскопирование следов рук. Также ребята попробовали разбирать-собирать пистолет Макарова, СВД, АК-74. В деталях показали работу служебных собак отдела в части обнаружения «закладок».