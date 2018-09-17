17 сентября 2018



На орловском вокзале задержали граждан с наркотиками

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ЛО МВД России на станции Орел задержали на территории железнодорожного вокзала в Орле трех граждан 1995, 1997 и 1999 годов рождения, проживающих в г. Дятьково Брянской области, по подозрению в употреблении наркотических средств.

В ходе проведения личного досмотра у каждого из них было обнаружено вещество растительного происхождения — марихуана массой 9 граммов, 51,6 грамма и 1,2 грамма соответственно.

Со слов граждан, наркотическое средство они приобрели для личного употребления без цели сбыта.

— В отношении двух молодых людей возбуждены уголовные дела по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в значительном размере, им грозит лишение свободы на срок до трех лет либо штраф, в отношении еще одного молодого человека возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозит административный штраф, — прокомментировала старший инспектор ГИО штаба ЛО МВД России на станции Орел, капитан внутренней службы Инна Козлова.

 

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Опубликовано 17 Сен 2018 в 12:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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