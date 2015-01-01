На ошибках орловского энергосервисного контракта будут учиться другие регионы

Проблема с реализацией энергосервисных контрактов в Орле и в соседнем Брянске будет тщательно изучена, а выявленные недочеты и недоработки будут оформлены в виде рекомендаций как для энергосервисных компаний, так и для муниципалитетов, «чтобы не допустить повторения негативного опыта и сохранить доверие частных инвесторов к рынку энергосервиса» — сообщает газета «Энергетика и промышленность России».

Напомним, согласно контракту, заключенному между городским Управлением коммунального хозяйства и компанией «Ростелеком», инвестор принял на себя обязательства по замене более чем 11 тысяч устаревших и неэффективных светильников с внедрением автоматизированной системы управления наружным освещением. Между тем, за рамками контракта остался вопрос о количестве опор, к которым крепятся светильники и о расстоянии между опорами и от опор до проезжей части. В итоге на улицах появились участки, где расстояние между столбами настолько велико, что на дороге образуется «зебра» из светлых и темных полос. В госавтоинспекции подтвердили, что причиной большинства автодорожных ЧП, которые происходят на улицах Орла в ночное время, является именно недостаточность освещения.

Инвестор проекта считает, что ситуацию возможно исправить только одним способом – планомерной заменой опор и приведением их местоположений ко всем требуемым нормам. Кстати, ресурсы для этих целей как раз можно получить из объемов полученной экономии, — пишет издание.

Городские власти пока на компромисс не идут. На одной из последних рабочих планерок сити-менеджер Андрей Усиков заявил, что «если подрядчик не может выполнить поставленные условия, пусть он возвращает старые светильники на место. Мы проведем еще один конкурс и найдем фирму, которая заменит светильники по нормативам».

Удастся ли найти общий язык двум сторонам конфликта — пока не ясно. Но в этом году энергосервисные контракты стартуют еще в нескольких орловских муниципалитетах. Поэтому рекомендации, как избежать ошибок при замене светильников на более экономичные, будут востребованы не только в других регионах, но и в самой Орловской области.