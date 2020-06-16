На остановках в Орле появились новые инфопланшеты о знаменитых земляках

Проект «Орел — место рождения гениев» продолжает программу «Город, я тебя знаю». Цель программы — сделать информацию о достопримечательностях Орла и знаменитых земляках частью городского пространства.

В предыдущие годы на остановках общественного транспорта по инициативе фонда «Культурное движение» появились информационные планшеты «Достопримечательные здания Орла». Они стали культурной альтернативой гастрольным афишам. 3D-изображения архитектурных памятников города и факты, связанные с историей зданий, вызвали большой интерес у жителей и гостей Орла.

Этап «Орел — место рождения гениев» связан с именами великих людей, которых можно считать орловцами либо по праву рождения, либо по формированию личности и таланта во время жизни в нашем регионе. Новые информационные баннеры расскажут о 10 великих людях: гистологе и физиологе А.И. Бабухине, военачальнике и государственном деятеле А.П. Ермолове, артистке Г.Н. Федотовой, флористе и геоботанике В.Н. Хитрово и других.