На остановке «Завод Автосельмаш» поставили кованый павильон для пассажиров

Необычное строение появилось на улице Комсомольской в районе дома №174. Павильон с изящной кованой опорой и стойками, который будет служить остановкой общественного транспорта, оборудован на спонсорские средства. Разработчики предусмотрели скамейки для ожидания транспорта и место для размещения рекламы. Какой-либо защиты на случай зимнего ветра или косого дождя, увы, не обнаружено. Да и что той непогоды в Орле? Всего 8 месяцев!