На отлов собак орловские власти потратят 8,5 млн рублей

В настоящее время отловлено более 130 животных. Они будут привиты, стерилизованы, пройдут карантин и при условии непроявления агрессии отправлены на места отлова в соответствии с действующим законодательством. В 2021 году эту процедуру прошли более 820 животных, в 2020 году — 774.

Как рассказал начальник облуправления ветеринарии Алексей Максимовский, отлов животных без владельцев проводится на основании письменных заявок от физических и юридических лиц. Контракт на оказание соответствующих услуг заключен с ООО «ЭкоСервис». Их оплата в пересчете на одно животное в зависимости от пола составляет от 13 до 14,3 тысяч рублей.

В 2021 году зарегистрировано 1559 случаев нападения на людей животными без владельцев в области и 871 — в Орле. В 2022 году пострадало 126 орловцев.

По словам Алексея Максимовского, такая статистика обусловлена отсутствием ответственности граждан за нарушение правил содержания животных, проблемами с вывозом мусора, нарушением санитарных правил руководителями учреждений, на территории которых прикармливают бродячих собак.