30 апреля 2021



На Пасху орловские священнослужители и прихожане будут в масках

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в период проведения массовых религиозных мероприятий проинформировал митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Владыка подчеркнул, что деятельность храмов и монастырей продолжится в соответствии с рекомендациями специалистов Роспотребнадзора.

В период праздничных богослужений при в ходе в храмы волонтеры будут раздавать прихожанам средства индивидуальной защиты. Также в масках священнослужители будут проводить все церковные обряды. В храмах нанесена специальная разметка для соблюдения  социальной дистанции.

Кроме того, чтобы снизить число прихожан в определенном месте в одно время, увеличено количество литургий в каждом храме: вместо двух будут служить три литургии. Освящение куличей священнослужители будут проводить, не дожидаясь скопления прихожан.

 

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Опубликовано 30 Апр 2021 в 11:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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