На Пасху орловские священнослужители и прихожане будут в масках

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в период проведения массовых религиозных мероприятий проинформировал митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Владыка подчеркнул, что деятельность храмов и монастырей продолжится в соответствии с рекомендациями специалистов Роспотребнадзора.

В период праздничных богослужений при в ходе в храмы волонтеры будут раздавать прихожанам средства индивидуальной защиты. Также в масках священнослужители будут проводить все церковные обряды. В храмах нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции.

Кроме того, чтобы снизить число прихожан в определенном месте в одно время, увеличено количество литургий в каждом храме: вместо двух будут служить три литургии. Освящение куличей священнослужители будут проводить, не дожидаясь скопления прихожан.