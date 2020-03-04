4 марта 2020



На пер. Маслозаводском в Орле ведётся ямочный ремонт

После закрытия движения по ул. Высоковольтной основная транспортная нагрузка легла на пер. Маслозаводской с его ямами и ухабами.

Как сообщает администрация города Орла, комплексный ремонт проезжей части и тротуаров пер. Маслозаводского запланирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год. Пока же на объекте работают бригады МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла»: «здесь уже третью ночь осуществляется ямочный ремонт литым асфальтобетоном».

К настоящему времени выполнено отремонтировано 160 кв.м дороги. Работы будут вестись до конца недели.

Бригады работают в вечернее и ночное время: с 20.00 до 8.00.

 

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Опубликовано 04 Мар 2020 в 14:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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