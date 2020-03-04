На пер. Маслозаводском в Орле ведётся ямочный ремонт

После закрытия движения по ул. Высоковольтной основная транспортная нагрузка легла на пер. Маслозаводской с его ямами и ухабами.

Как сообщает администрация города Орла, комплексный ремонт проезжей части и тротуаров пер. Маслозаводского запланирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год. Пока же на объекте работают бригады МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла»: «здесь уже третью ночь осуществляется ямочный ремонт литым асфальтобетоном».

К настоящему времени выполнено отремонтировано 160 кв.м дороги. Работы будут вестись до конца недели.

Бригады работают в вечернее и ночное время: с 20.00 до 8.00.