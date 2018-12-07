На площади Ленина смонтируют городок из московских домиков

На площади Ленина начат монтаж 22 рождественских домиков, где орловские товаропроизводители смогут торговать горячими напитками, хлебобулочными изделиями и закусками. Эти объекты были переданы безвозмездно правительством Москвы, — сообщили в пресс-службе горадминистрации. В канун новогодних праздников представителям бизнеса порекомендовали оформить витрины и фасады на свой вкус, например, согласно тематике заведения. Главное, чтобы было пышно и нарядно. Также бизнесменам предложили украсить по одному-два дерева на улице Ленина перед входами в магазины, кафе. Сумевшего создать самое нарядное дерево, планируется поощрить в специальном конкурсе.

Почти завершена установка центральной ели перед театром имени Тургенева. Теперь сотрудникам «Зеленстроя» предстоит украсить ее 218 елочными шарами, 57 снежинками, 55 звездами, 11 гирляндами. Как отметил сити-менеджер Александр Муромский, в этом году открытый каток на центральной площади позволит вместить больше желающих — его планируется расширить. В настоящий момент ведется монтаж, уже установлены оградительные борты. Официальное открытие катка и ели состоится 21 декабря в 15.00.