7 декабря 2018



На площади Ленина смонтируют городок из московских домиков

На площади Ленина начат монтаж 22 рождественских домиков, где орловские товаропроизводители смогут торговать горячими напитками, хлебобулочными изделиями и закусками. Эти объекты были переданы безвозмездно правительством Москвы, — сообщили в пресс-службе горадминистрации. В канун новогодних праздников представителям бизнеса порекомендовали оформить витрины и фасады на свой вкус, например, согласно тематике заведения. Главное, чтобы было пышно и нарядно. Также бизнесменам предложили украсить по одному-два дерева на улице Ленина перед входами в магазины, кафе. Сумевшего создать самое нарядное дерево, планируется поощрить в специальном конкурсе.

Почти завершена установка центральной ели перед театром имени Тургенева. Теперь сотрудникам «Зеленстроя» предстоит украсить ее 218 елочными шарами, 57 снежинками, 55 звездами, 11 гирляндами. Как отметил сити-менеджер Александр Муромский, в этом году открытый каток на центральной площади позволит вместить больше желающих — его планируется расширить. В настоящий момент ведется монтаж, уже установлены оградительные борты. Официальное открытие катка и ели состоится 21 декабря в 15.00.

 

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Опубликовано 07 Дек 2018 в 15:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 39

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