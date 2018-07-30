На площади Ленина состоится показ документального фильма о битве за Орел (12+)

4 августа в 17.00 на центральном экране на площади Ленина в Орле состоится показ документального фильма «Битва за Орел» (12+) с живыми съемками 1943 года.

Горожане увидят одно из крупнейших сражений в истории войны глазами современников.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, документальный фильм будет показан еще на нескольких площадках города: