30 июля 2018



На площади Ленина состоится показ документального фильма о битве за Орел (12+)

4 августа в 17.00 на центральном экране на площади Ленина в Орле состоится показ документального фильма «Битва за Орел» (12+) с живыми съемками 1943 года.

Горожане увидят одно из крупнейших сражений в истории войны глазами современников.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, документальный фильм будет показан еще на нескольких площадках города:

Название мероприятия Дата

проведения

 Место проведения
1. Героико-патриотический час «Зови же, память, снова 43-й» (с использованием отрывка из фильма «Орловская битва») в рамках краеведческого марафона «Мой город, ты вошёл в судьбу мою» 01.08.2018

11.00

 Центральная детская библиотека им. И. Крылова (ул. Ленина 16/20)
2. Исторический хронограф «В боях за Орел» (с использованием отрывков из фильма «Орловская битва») в рамках краеведческого марафона «Мой город, ты вошёл в судьбу мою» 03.08.2018

11.00

 Библиотека им. Н. Рубцова (ул. 2-ая Курская, 21-а)
3. Вечер-встреча «Нам жить и помнить» (с использованием отрывка из фильма «Орловская битва») в рамках краеведческого марафона «Мой город, ты вошёл в судьбу мою» 03.08.2018

14.00

 Центральная городская библиотека им. А. Пушкина (ул. Гостиная, 2)
4. Благотворительный показ документального фильма «Битва за Орёл» 04.05.2018

15.00

16.00

 Сцена ККЗ «Юбилейный» МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
5. Трансляция документального фильма «Битва за Орёл» 04.05.2018

17.00

 Стационарный экран на Площади Ленина

 

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Опубликовано 30 Июл 2018 в 12:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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