На площади Ленина состоится показ документального фильма о битве за Орел (12+)
4 августа в 17.00 на центральном экране на площади Ленина в Орле состоится показ документального фильма «Битва за Орел» (12+) с живыми съемками 1943 года.
Горожане увидят одно из крупнейших сражений в истории войны глазами современников.
Как сообщает пресс-служба администрации Орла, документальный фильм будет показан еще на нескольких площадках города:
|Название мероприятия
|Дата
проведения
|Место проведения
|1.
|Героико-патриотический час «Зови же, память, снова 43-й» (с использованием отрывка из фильма «Орловская битва») в рамках краеведческого марафона «Мой город, ты вошёл в судьбу мою»
|01.08.2018
11.00
|Центральная детская библиотека им. И. Крылова (ул. Ленина 16/20)
|2.
|Исторический хронограф «В боях за Орел» (с использованием отрывков из фильма «Орловская битва») в рамках краеведческого марафона «Мой город, ты вошёл в судьбу мою»
|03.08.2018
11.00
|Библиотека им. Н. Рубцова (ул. 2-ая Курская, 21-а)
|3.
|Вечер-встреча «Нам жить и помнить» (с использованием отрывка из фильма «Орловская битва») в рамках краеведческого марафона «Мой город, ты вошёл в судьбу мою»
|03.08.2018
14.00
|Центральная городская библиотека им. А. Пушкина (ул. Гостиная, 2)
|4.
|Благотворительный показ документального фильма «Битва за Орёл»
|04.05.2018
15.00
16.00
|Сцена ККЗ «Юбилейный» МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
|5.
|Трансляция документального фильма «Битва за Орёл»
|04.05.2018
17.00
|Стационарный экран на Площади Ленина