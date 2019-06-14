На почте появились «живые посылки»

Курьерская служба Почты России доставила в Челябинск необычный груз – посылку с пчелами от одной из пчеловодческих фирм Майкопа. На посылке EMS с пчелами была сделана отметка «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать, на солнце не держать».

Майкопские пчелы не в первый раз путешествуют по России в почтовом отправлении. Они помещаются в специальные контейнеры. В одной емкости пересылаются, как правило, одна пчелиная матка и 9 рабочих пчел. На срок доставки в отправления закладывается также специальное питание для пчел.

«Свита нужна, чтобы кормить пчелиную матку. Рабочие пчелы едят сухой корм, вырабатывают маточное молочко. Им они кормят пчелиную матку», – поясняет получатель необычного груза, пчеловод Иван Агапов. В Челябинск из Майкопа доставили пчел трех пород: Бакфаст, Карника и Карпатка. Живой груз доехал в целости и сохранности. На переселяемых пчел предоставлено ветеринарное свидетельство. Жужжащие посылки из Майкопа также доставлены пчеловодам Тюменской и Свердловской областей.