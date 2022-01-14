14 января 2022



На помощь чиновникам в общении с жителями позвали… чат-ботов

У администрации Орла появился еще один ресурс, благодаря которому горожане могут оставить заявку о проблеме содержания дворовой территории. Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, цель нововведения – оперативно отреагировать на проблему. Любой орловец может написать в чат-бот «Администрация Орла на связи» в мессенджере Telegram свой адрес и оценить состояние дорог и пешеходных дорожек во дворе. Жителям предлагается рассказать, как управляющая компания справляется со своими обязанностями по зимнему содержанию дворовых территорий. Желательно приложить подтверждающие фотографии. Общение с чат-ботом займет всего пять минут.

Все сигналы поступают напрямую в администрацию Орла. Если подтвердится, что УК плохо справляется со своими прямыми обязанностями, то данные будут переданы ответственным службам для незамедлительной отработки. Поделиться информацией можно по двору не только своего дома, но и соседней многоэтажки. Количество заявок не ограничено.

 

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Опубликовано 14 Янв 2022 в 12:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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