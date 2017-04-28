На портале Госуслуг стало больше сервисов налоговой службы

На Едином портале государственных и муниципальных услуг расширен перечень услуг ФНС. Однако, чтобы воспользоваться электронными услугами, необходимо вначале пройти регистрацию на сайте. Она состоит из 3 этапов:

• самостоятельно зарегистрировать упрощенную учетную запись, введя фамилию, имя, отчество, телефон или e-mail;

• подтвердить личные данные, создав стандартную учетную запись и введя СНИЛС и паспортные данные;

• создать подтвержденную учетную запись.

Для создания подтвержденной учетной записи и получения полного объема услуг портала опять же необходимо подтверждение личности. Подтвердить личность можно:

• обратившись в один из центров обслуживания (выбрать на сайте госуслуг ближайший центр обслуживания и прийти лично с паспортом);

• воспользовавшись усиленной квалифицированной электронной подписью или универсальной электронной подписью.

По состоянию на 24 августа федеральная налоговая служба через ЕПГУ предоставляет в электронном виде 14 услуг, среди которых:

• предоставление сведений из ЕГРЮЛ,

• регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

• прием налоговых деклараций (расчетов);

• регистрация в установленном порядке контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

• возможность узнать свой ИНН;

• возможность узнать налоговую задолженность и так далее.

Также на едином портале госуслуг появилась возможность интерактивно заполнить форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц и направить ее в инспекцию, подписав электронной подписью.

Для заполнения декларации и направления ее в налоговые органы необходимо авторизоваться и выбрать тип получения услуги «Сформируйте декларацию онлайн».

Направление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ позволяет гражданам сообщить о доходах, получить часть уплаченных налогов за покупку недвижимости, оплату обучения или лечения, страхование жизни, взносы в негосударственные пенсионные фонды, открытие инвестиционного счета, а также о перечислении денежных средств на благотворительность, — сообщили в пресс-службе ФНС.