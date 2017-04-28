На портале Госуслуг стало больше сервисов налоговой службы

На Едином портале государственных и муниципальных услуг расширен перечень услуг ФНС. Однако, чтобы воспользоваться электронными услугами, необходимо вначале пройти регистрацию на сайте. Она состоит из 3 этапов:

• самостоятельно зарегистрировать упрощенную учетную запись, введя фамилию, имя, отчество, телефон или e-mail;
• подтвердить личные данные, создав стандартную учетную запись и введя СНИЛС и паспортные данные;
• создать подтвержденную учетную запись.

Для создания подтвержденной учетной записи и получения полного объема услуг портала опять же необходимо подтверждение личности. Подтвердить личность можно:

• обратившись в один из центров обслуживания (выбрать на сайте госуслуг ближайший центр обслуживания и прийти лично с паспортом);
• воспользовавшись усиленной квалифицированной электронной подписью или универсальной электронной подписью.

По состоянию на 24 августа федеральная налоговая служба через ЕПГУ предоставляет в электронном виде 14 услуг, среди которых:

• предоставление сведений из ЕГРЮЛ,
• регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
• прием налоговых деклараций (расчетов);
• регистрация в установленном порядке контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• возможность узнать свой ИНН;
• возможность узнать налоговую задолженность и так далее.

Также на едином портале госуслуг появилась возможность интерактивно заполнить форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц и направить ее в инспекцию, подписав электронной подписью.

Для заполнения декларации и направления ее в налоговые органы необходимо авторизоваться и выбрать тип получения услуги «Сформируйте декларацию онлайн».
Направление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ позволяет гражданам сообщить о доходах, получить часть уплаченных налогов за покупку недвижимости, оплату обучения или лечения, страхование жизни, взносы в негосударственные пенсионные фонды, открытие инвестиционного счета, а также о перечислении денежных средств на благотворительность, — сообщили в пресс-службе ФНС.

 

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Опубликовано 24 Авг 2017 в 14:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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