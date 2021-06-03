На приём в Отделение ПФР по Орловской области можно записаться в вечернее время

На официальном сайте Отделения Пенсионного фонда РФ по Орловской области в разделе «Информация для жителей региона» размещены телефоны для предварительной записи в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Орле и Орловском районе Орловской области (межрайонное).

Граждане имеют возможность записаться на прием в Управление ПФР в г. Орле и Орловском районе Орловской области (межрайонное) и в вечернее время с 18.00 до 20.00 в приемные дни (понедельник, вторник, четверг) по следующим телефонам: (4862) 63-38-02, 63-37-41. В любой рабочий день запись на прием осуществляется с 900 до 1800 (в пятницу – с 900 до 1645) по телефонам: 63-37-63, 63-37-67, 63-37-41.

Также граждане могут записаться на прием самостоятельно –через Личный кабинет на сайте ПФР.

Контактная информация территориальных органов ПФР Орловской области, в том числе и номера телефонов для предварительной записи размещены на официальном сайте ПФР.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Орловской области напоминает: прием граждан по предварительной записи в ПФР осуществляется с 30 марта 2020 года в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.