На расчистке дорог в Орле задействовано около 40 единиц спецтехники

Сегодня на дорогах областного центра работает 39 единиц техники МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», в том числе 14 комплексных дорожных машин, четыре фронтальных погрузчика, семь самосвалов, сообщает пресс-служба администрации города Орла.

В очистке от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, сходов с мостов задействовано 149 человек и шесть единиц тротуароуборочной техники.

Работа организована в круглосуточном режиме.

 

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Опубликовано 09 Янв 2017 в 15:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 28

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