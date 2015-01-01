На расчистке дорог в Орле задействовано около 40 единиц спецтехники

Сегодня на дорогах областного центра работает 39 единиц техники МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», в том числе 14 комплексных дорожных машин, четыре фронтальных погрузчика, семь самосвалов, сообщает пресс-служба администрации города Орла.

В очистке от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, сходов с мостов задействовано 149 человек и шесть единиц тротуароуборочной техники.

Работа организована в круглосуточном режиме.