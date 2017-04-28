На расселение частично обрушившегося дома №68 по набережной Дубровинского необходимо 70 млн рублей

По уточненным данным, сегодня рухнуло порядка 200 кв.м. стены в доме №68 по набережной Дубровинского. Учитывая суммарную площадь квартир 2 тыс. кв. метров, из расчета 35 тыс. рублей за 1 кв. метр, на расселение жильцов этого дома потребуется около 70 млн рублей, — сообщили в пресс-службе облправительства.

Напомним, сообщение об обрушении поступило сегодня в 07.45. В результате обрушения стены пострадавших нет. Всего в доме 36 квартир, отселена 31 квартира (45 человек). На момент обрушения в здании находилось 7 человек. Сейчас жильцы двух подъездов дома эвакуированы. Принято решение о выделении денежных средств из резервного фонда облправительтсва для переселения жильцов. В настоящее время прорабатываются варианты приобретения квартир у крупных орловских застройщиков. Сейчас на месте ЧП работает 70 человек и 20 единиц техники. Производится разбор завалов. Сегодня на 12.00 запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города Орла.

 

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Опубликовано 29 Авг 2017 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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