25 октября 2019



На решение проблем обманутых дольщиков в бюджете нашли 45 миллионов

Из бюджета Орловской области будет выделено 45 млн руб. на решение проблем обманутых дольщиков. Средства станут первым взносом в унитарную некоммерческую организацию «Фонд Орловской области по защите прав граждан — участников долевого строительства». Соответствующие поправки внесли на октябрьской сессии облсовета. Как пояснили в пресс-службе, сумма в 45 млн руб. является региональным софинансированием и составляет 2% от общих федеральных средств, предназначенных для защиты прав дольщиков.

На средства Фонда запланировано начать достройку домов, расположенных в Орле по адресам: ул. Панчука, 83 и Радзевича-Белевича, 5. Средства также могут быть направлены на компенсацию средств, вложенных дольщиками.

 

На площади им. Ленина в Орле до 31 мая установлены ограждения
Область хочет вернуть полномочия по отлову бездомных собак муниципалитетам
В Орле выступит мистический театр «У моста»
Опубликовано 25 Окт 2019 в 13:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"