На решение проблем обманутых дольщиков в бюджете нашли 45 миллионов

Из бюджета Орловской области будет выделено 45 млн руб. на решение проблем обманутых дольщиков. Средства станут первым взносом в унитарную некоммерческую организацию «Фонд Орловской области по защите прав граждан — участников долевого строительства». Соответствующие поправки внесли на октябрьской сессии облсовета. Как пояснили в пресс-службе, сумма в 45 млн руб. является региональным софинансированием и составляет 2% от общих федеральных средств, предназначенных для защиты прав дольщиков.

На средства Фонда запланировано начать достройку домов, расположенных в Орле по адресам: ул. Панчука, 83 и Радзевича-Белевича, 5. Средства также могут быть направлены на компенсацию средств, вложенных дольщиками.