На «Рико» наложили запрет?

№8 (456) от 15 марта 2017 г.

В апреле делегация Орловской области во главе с губернатором Потомским собирается с официальным визитом в Словению. На днях об этом в эфире Первого областного телеканала сообщил начальник отдела по внешним связям представительства Орловской области при Правительстве РФ Александр Агабабов.

С недавних пор орловско-словенские связи вызывают повышенный интерес общественности. Связано это, в первую очередь, с громко распиаренным «словенским» проектом по инвестированию в Орловскую область 400 миллионов евро. Правда, после целой серии скептических публикаций в независимых региональных и федеральных СМИ, из которых стало ясно, что пресловутый инвестконтракт со словенской фирмой «Рико» не что иное, как всего лишь декларация о намерениях, губернаторские рупоры к теме как-то охладели. Вот и в программе «Актуальное интервью» с Александром Агабабовым в ходе обсуждения предстоящего вояжа в Словению о фирме «Рико» как-то и не вспомнили.

В отличие от своего порой не в меру разговорчивого родственника (а Александр Рафаэльевич, занимающий не последнюю должность в представительстве Орловской области в Москве, приходится братом супруге нашего губернатора) Агабабов упомянул лишь, что в декабре в ходе визита в Орел словенской делегации обсуждалась реализация на территории Орловской области проектов по строительству четырех предприятий – и всё. Журналист Наталья Пехтерева тоже в скользкую тему углубляться не стала, переключив внимание аудитории на программу предстоящего визита. Судя по информации, озвученной господином Агабабовым, эта самая программа тоже не предполагает какого-либо предметного обсуждения «самого крупного в Орловской области инвестпроекта». В Словении орловская делегация намерена провести ряд встреч с официальными лицами и принять участие в бизнес-конференции, которую организует Торгово-промышленная палата. На конференции будут обсуждаться пути двустороннего сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, торговля, промышленность, наука и образование. В общем, как и водится на подобных мероприятиях, говорить будут обо всем – и ни о чем.

Да, еще перед словенцами выступит губернаторский хор «Лик».

Что же касается непосредственных контактов с «инвестором» – фирмой «Рико», то их, как мы поняли, у Потомского в Словении не запланировано: иначе, полагаем, господин Агабабов непременно об этом сообщил бы. Однако, похоже, в последнее время даже на упоминание словенской компании орловскими чиновниками наложен запрет. Сам губернатор Потомский тоже как будто забыл о существовании столь милой его сердцу фирмы. Так, на встрече Потомского с его доверенными лицами, прошедшей в понедельник в администрации области, корреспондент «Орловской среды» с нетерпением ждал, когда же губернатор, рассказывавший представителям народа о своих губернаторских достижениях, сообщит о главном из них – подписании грандиозного контракта с «Рико». Увы, не дождался: ни о «Рико», ни о 400 миллионах евро, ни о кожевенном заводе, ни об обувной фабрике Потомский не обмолвился ни словом…

Между тем в распоряжении «Орловской среды» оказались снимки офиса той самой фирмы «Рико», которую еще совсем недавно нам позиционировали едва ли не как суперинвестора. Офис, как уже писала «Орловская среда», располагается в Москве на Большой Дорогомиловской улице.

На фото: так выглядит вход в офис фирмы «Рико» на Большой Дорогомиловской улице в Москве

Как выяснилось теперь, сам офис – не что иное, как переделанная под офисное помещение обычная квартира в жилом доме. И выглядит он так, как выглядят офисы третьеразрядных контор, которые с легкой руки классиков советской литературы Ильфа и Петрова принято именовать «Рога и копыта». А может, «РиКо» – это они, в смысле рога и копыта, и есть? Шутка, конечно, хотя в каждой шутке… ну, дальше вы знаете.

Федор Крюков