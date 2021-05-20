20 мая 2021



На рынке в Змиевке торговали непроверенными саженцами

Специалистами Россельхознадзора в ходе рейда на территории рынка в поселке Змиевка Свердловского района обнаружили нарушителя. Одна гражданка выставила на продажу сразу 9 партий саженцев плодово-ягодных культур (яблони, груши, вишни и слива). В реализации находилось 290 будущих деревьев без документов, подтверждающих сортовые и посадочные качества. Россельхознадзор напоминает, что в непроверенном посадочном материале могут содержаться вредители и возбудители болезней, покупать такие саженцы небезопасно. А самое главное — реализация саженцев без документов является нарушением действующего законодательства. В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении. Нарушитель оштрафован.

 

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Опубликовано 20 мая 2021 в 17:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 204

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