На сайте администрации Орловского района Орёл «освобождают» немецкие танкисты

На официальном сайте администрации Орловского района 31 июля размещено объявление о том, что 4 августа пройдут торжественные мероприятия к 75-ой годовщине освобождения г. Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Нам в редакцию позвонил читатель и обратил внимание, что на афише изображен немецкий танк. «Что Орел от немцев немцы освобождали?» — спросил неравнодушный гражданин. Мы зашли на сайт и по щелчку на афише открылось очень интересное изображение. Вбив изображение с сайта администрации района в поисковик Яндекса, мы без труда нашли оригинал, который использовали создатели афиши. Оригинал находится на странице «Старые фотографии Орла. Оккупированный Орел». Контуры боевой машины и форма военнослужащих позволяют даже неспециалисту определить их принадлежность к вермахту.

Это уже не первый случай вопиющего невежества и неуважения к собственной истории. Напомним, ранее орловцев с Днем Победы поздравляли изображением немецких солдат, а также на огромных баннерах опять же к 9 мая рисовали израильский танк.

Изображение с сайта администрации Орловского района

UPD: После нашей публикации новость с анонсом праздника экстренно убрали с сайта администрации Орловского района.