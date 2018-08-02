2 августа 2018



На сайте администрации Орловского района Орёл «освобождают» немецкие танкисты

На официальном сайте администрации Орловского района 31 июля размещено объявление о том, что 4 августа пройдут торжественные мероприятия к 75-ой годовщине освобождения г. Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Нам в редакцию позвонил читатель и обратил внимание, что на афише изображен немецкий танк. «Что Орел от немцев немцы освобождали?» — спросил неравнодушный гражданин. Мы зашли на сайт и по щелчку на афише открылось очень интересное изображение. Вбив изображение с сайта администрации района в поисковик Яндекса, мы без труда нашли оригинал, который использовали создатели афиши. Оригинал находится на странице  «Старые фотографии Орла. Оккупированный Орел». Контуры боевой машины и форма военнослужащих позволяют даже неспециалисту определить их принадлежность к вермахту.

Это уже не первый случай вопиющего невежества и неуважения к собственной истории. Напомним, ранее орловцев с Днем Победы поздравляли изображением немецких солдат, а также на огромных баннерах опять же к 9 мая рисовали израильский танк.

Изображение с сайта администрации Орловского района

UPD: После нашей публикации новость с анонсом праздника экстренно убрали с сайта администрации Орловского района.

 

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Опубликовано 02 Авг 2018 в 16:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 326

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