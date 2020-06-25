На сайте Орловского краеведческого музея открылась виртуальная выставка о Параде Победы 1945 года (12+)

На сайте Орловского краеведческого музея открылась онлайн-выставка «Парад Победителей».

Музей присоединился к акции в честь 75-летия Парада Победы в рамках проекта «Территория Победы».

Виртуальные гости музея смогут открыть для себя новые детали парада. Они увидят прославленных военачальников и героев ключевых сражений, почувствуют неподдельные эмоции бойцов.

В интернет-экспозиции впервые представят ранее никогда не публиковавшиеся фотодокументы из архивов Министерства обороны и специально оцифрованные для этой выставки. Виртуальные посетители увидят почти 60 уникальных фотографий, оцифрованных снимков и документов, фотографий личных вещей участников парада. Редкие кадры расскажут, как проходили репетиции, как 24 июня организовывали построения войск и работали кинооператоры. Зрители также узнают о концерте в честь участников парада, который состоялся 25 июня в Кремле.

Экспозицию дополняют работы заслуженного художника России Виктора Шилова «Маршалы Победы». Это портреты полководцев, чьи имена вписаны в летопись Великой Отечественной войны.

Виртуальная экспозиция будет работать до 23 августа, сообщает официальный Портал Орловской области.