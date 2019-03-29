На сайте ПФР можно подтвердить статус предпенсионера

В связи с изменением пенсионного законодательства в России появилась новая категория граждан – предпенсионеры. Для граждан предпенсионного возраста сохраняются многие льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста. Кроме того, для предпенсионеров введены новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости.

Выяснить принадлежность к новой категории теперь можно на сайте Пенсионного фонда www.pfrf. Для этого надо зайти в «Личный кабинет гражданина» и в разделе «Пенсии» выбрать «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста». Чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо быть зарегистрированным на портале Госуслуг, — сообщили в пресс-службе ПФР.