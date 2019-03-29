29 марта 2019



На сайте ПФР можно подтвердить статус предпенсионера

В связи с изменением пенсионного законодательства в России появилась новая категория граждан – предпенсионеры. Для граждан предпенсионного возраста сохраняются многие льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста. Кроме того, для предпенсионеров введены новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости.

Выяснить принадлежность к новой категории теперь можно на сайте Пенсионного фонда www.pfrf. Для этого надо зайти в «Личный кабинет гражданина» и в разделе «Пенсии» выбрать «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста». Чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо быть зарегистрированным на портале Госуслуг, — сообщили в пресс-службе ПФР.

 

В Орле начался ямочный ремонт мостов
Орловские налогоплательщики обзавелись «Личным кабинетом»
В Орле пожилая супружеская пара и их 24-летняя внучка погибли из-за отравления угарным газом
Опубликовано 29 Мар 2019 в 12:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"