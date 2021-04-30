На сессии облсовета принят проект закона о биологической безопасности Орловского региона
Решением депутатов Орловского областного Совета народных депутатов в первом чтении принят проект закона, внесенный прокурором области в рамках законодательной инициативы, сообщает надзорное ведомство.
30 апреля 2021 г. прокурор области Владислав Малкин принял участие в 59 заседании Орловского областного Совета народных депутатов.
Прокурор области внес на рассмотрение законодательного регионального органа власти проект закона Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального закона «О биологической безопасности в Российской Федерации».
Законопроектом предлагается определить комплекс мер, направленных на защиту населения региона и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, предотвращение биологических угроз (опасностей).
Единогласным решением депутатов Орловского областного Совета народных депутатов проект закона принят в первом чтении.