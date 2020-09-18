На систему 112 Орловщине необходимо еще 74 миллиона рублей

Начальник «Отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы» Виталий Лысак рассказал областным депутатам о работе “Системы-112” и о том, что необходимо ее развивать. Дело в том, что эксплуатация «Системы-112» с учётом её специфики, ведётся в непрерывном режиме — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. При этом техника, увы, недолговечна и может выйти из строя в любой момент. Из этого вытекают риски технического сбоя в работе уже действующего оборудования. Между тем, речь идёт об обеспечении безопасности населения целого региона.

Поэтому в ходе заседания профильного комитета облсовета было отмечено, что выделяемые на сегодняшний день средства способны лишь поддерживать систему в работоспособном состоянии, не обеспечивая необходимого развития. Для исправления ситуации в бюджет необходимо заложить не менее 74 млн рублей, — отметили в пресс-службе облсовета.