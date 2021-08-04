На сколько хватит финансовой заплатки?

№26 (650) от 4 августа 2021 г.

На июльской сессии горсовета одним из центральных стал вопрос о распределении федеральных денег, которые поступили в регион по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина. Региональные власти решили львиную долю в 900 млн руб. беспрецедентной миллиардной дотации передать в бюджет областной столицы. Поступление позволит избавить городские школы и детские от риска блокировки счетов и закрыть еще несколько финансовых дыр. Естественно, что депутаты единогласно поддержали распределение этих денег, но, увы, без ответа остался главный вопрос: что будет делать город Орел дальше, без федеральных дотаций?

«Мы делили апельсин. Много нас, а он один»

Как мы уже упомянули, основная часть дополнительных доходов бюджета пошла на погашение кредиторской задолженности учреждений образования. Это избавит коллективы школ и детсадов от риска блокировки счетов до января и поможет подготовиться к началу учебного года. «Предлагаем направить 514,7 млн рублей на погашение сформировавшейся задолженности, в том числе перед поставщиками питания. Одновременно предлагаем увеличить ассигнования управлению образования администрации Орла на 23,9 млн рублей для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году», — рассказал начальник финансово-экономического управления администрации города Алексей Степанов. Также власти предложили, а депутаты проголосовали за решение о поддержке муниципальных предприятий. Так, 95,5 млн рублей пойдет МУП «Спецавтобаза». Еще 66,5 млн рублей — МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», и 5 млн рублей закладывается в виде лимита на помощь МУП «Зеленстрой» (то есть деньги пока предприятие не получит).

«Земля Тургенева и Фета любовью… губернатора согрета»

Нетленные строки местного поэта (правда, с фамилией губернатора, отличающейся от оригинала) напомнили выступления сразу нескольких ораторов, которые изливали потоки благодарности действующему губернатору Андрею Клычкову за то, что в Орел пришли такие солидные денежные вливания. Собравшимся рассказывали, какие титанические усилия были приложены главой региона, чтобы добиться этой дотации из столицы. Благодарности начал изливать вице-спикер облсовета Михаил Вдовин. Тему подхватили и некоторые его коллеги из представительной ветви городской власти. Вот только публикации в СМИ говорят о том, что соседние регионы получили из Москвы раза в полтора побольше. Так, Белгородской и Тульской областям выделили по полтора миллиарда рублей. То ли их губернаторы приложили гораздо более титанические усилия, то ли визиты в столицу вообще не при чем, и деньги выделялись на цели, описанные в официальных документах. «В их числе – реструктуризация бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.

В прошлом году на прямую финансовую поддержку региональных бюджетов уже было выделено 300 млрд рублей. Эти средства пошли на поддержку граждан, закупку лекарств, развитие жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры» — говорится в официальном распоряжении правительства от 15 июля 2021 года №1935-р. Как отметил депутат Сергей Елесин, благодарить надо в первую очередь руководство страны и прокуратуру, а не областных чиновников за такой «подарок». Впрочем, ряд депутатов остался при своем мнении. Так, коммунист Иван Дынкович отметил, что он «благодарил и будет благодарить губернатора региона Андрея Евгеньевича Клычкова».

Дыра на дыре

Депутат Игорь Рыбаков поинтересовался у чиновников, сколько денег, помимо перечисленных 900 миллионов, необходимо городу, чтобы в следующем году угроза блокировки счетов не возникла вновь? Алексей Степанов отметил, что городу уже сейчас не хватает для полного решения всех образовательных проблем 300 миллионов рублей. И к концу года эта сумма еще увеличится! По мнению депутата, власти области прекрасно знают о величине долга и не дают необходимой суммы для полного решения проблем, чтобы город все время ходил к ним с протянутой рукой.

Депутат Сергей Елесин отметил, что 300 миллионов — это нереальная цифра. Городу не хватает гораздо большей суммы (по мнению народного избранника, порядка 800 миллионов). И особо стоит обратить внимание на тот факт, что несмотря на огромные размеры дотации — эти деньги город очень быстро «проест». Так как взятые городом финансовые обязательства (кстати, в том числе и на обслуживание фонтанов, например) превышают доходы. Депутаты просили не о разовой помощи, а о возврате НДФЛ в размере 15% (сейчас муниципалитет получает только 5%), чтобы город жил не на подачки от области, а распоряжался собранными у себя же деньгами. В чем разница между «подачкой» и плановыми налоговыми поступлениями? В том, что это дает элементарную возможность планировать расходы города, а не жить в режиме ожидания, гадая – то ли помогут, то ли нет.

Прямая речь

Депутат Сергей Елесин:

— Я был очень расстроен: мои коллеги из других партий спекулировали на этот счет – кому же все-таки принадлежит заслуга в распределении данных средств. Я могу сказать, что данные средства пришли от Правительства Российской Федерации (распоряжение подписано премьер-министром Мишустиным) в рамках выделения субъектам федерации средств на сбалансированность бюджетов. Всего регионм было пеерчислено 50 миллиардов. Субъекты получили от 500 миллионов до 2 миллиардов. Мы получили дотацию в миллиард рублей, Тула получила полтора миллиарда, Курская область – тоже миллиард.

Заслуг нашего областного правительства в этом нет. Я как депутат благодарен премьеру Мишустину, благодарен надзорному органу – прокуратуре Орловской области, которая сделала так, чтобы эти деньги дошли школ.

Но этих денег не хватит в принципе. Наши обязательства превышают наши доходы. И мы находимся в зависимости от областного бюджета, от федерального бюджета, мы в зависимости от дотаций. Мы, Справедливая команда, просили не разовые поступления, мы просили увеличить долю НДФЛ для города с 5 до 15%. Это порядка 500 миллионов в год, что позволит хоть как-то планировать бюджет.

Интересное обсуждение помощи «Зеленстрою» показало, насколько финансово устойчиво чувствует себя областная столица. Депутат Сергей Елесин задал вопрос: если история с долгами «Зеленстроя» закрыта, то почему бы не опубликовать координаты, куда обращаться жителям с заявками на покос травы? Местами Орел напоминает джунгли – бурьян стоит выше пояса. Первый зам мэра Олег Минкин ответил, что покос травы идет в рамках муниципального контракта, который выиграла «Спецавтобаза». А «Зеленстрой» привлекается на субподряд, то есть непосредственно косит. Муниципальный контракт практически выработан. Поэтому бурьян сбивают только по наиболее важным местам – это центральные магистрали, улицы, где ходит общественный транспорт. В середине августа будет заключен новый контракт на покос травы. И кстати, у области будут просить дополнительные средства из Дорожного фонда, чтобы привести город в божеский вид теперь уже до конца года.

И еще пару слов о божеском, вернее о безбожной ситуации, которая тянется вот уже несколько лет с покупкой в лизинг техники для «Спецавтобазы». На сессии депутат Тимур Нерушев поинтересовался, закроют ли перечисленные областью федеральные деньги в конце концов историю с долгами муниципального предприятия? Наше издание довольно подробно и неоднократно писало, как на глазах у прокуратуры, КСП и всех прочих надзирающе-контролирующих структур областные чиновники пытались спасти МУП. Например, в статье «Спецавтобаза» в кабале» (№3 (582) от 29 января 2020 г. http://orelsreda.ru/spetsavtobaza-v-kabale/). Напомним, что в итоге небывалых усилий региональных чиновников городское предприятие осталось без техники, без денег и еще должно областной «Дорожной службе». Как заверил Степанов, в числе предусмотренных для «Спецавтобазы» средств значится и серьезная сумма – более 17 миллионов, которая поставит точку в этой затянувшейся истории.

С широко закрытыми глазами

Очень интересную тему затронул депутат Владимир Бутусов, попросивший объяснить, сколько в бюджете Орла заложено расходов на те строки, которые не относятся к муниципальным полномочиям? Увы, к концу обширной и сумбурной речи Бутусова выступавший на трибуне уже забыл, с чего вопрос депутата начинался. Поэтому ответа так и не прозвучало. А жаль. У вопроса была еще и вторая (не менее интересная) часть: сколько область перечисляет городу на выполнение функций областной столицы? Естественно, пока Бутусов дошел до конца своей многословной и витиеватой мысли, и об этом вопросе также никто уже не вспомнил.

Почему вопрос о разграничении полномочий так важен? Просто на сессии еще один депутат задал вопрос, который касается не городских, а областных властей: что город собирается делать с бродячими собаками, которые кидаются на людей? Как выяснилось, ничего – по действующему законодательству именно область отвечает за борьбу с бродячими животными.

Затронули депутаты и проблему содержания парков, скверов и фонтанов. Сейчас эти работы «размазаны» по бюджету, так как финансируются по разным строчкам и находятся в ведении разных подразделений. Депутаты попросили подготовить им отдельную раскладку, где было бы видно, сколько город тратит на «хотелки» губернатора. Мы уже неоднократно писали, что по Бюджетному кодексу, если город берет на себя дополнительные расходы (например, содержание нового парка Победы), то необходимо указывать и дополнительные источники доходов, за счет чего эти расходы будут покрываться. Пока же ситуация выглядит так, что на строительство фонтанов и парков выделяются федеральные либо областные средства. Перерезает ленточку и делает кучу селфи для соцсететй на фоне новых объектов губернатор. А расходы на дальнейшее содержание новых парков и фонтанов ложатся на тощий городской бюджет. Причем на нарушение Бюджетного кодекса все широко закрывают глаза.

Кстати, Олег Минкин напомнил, почему фонтаны – это очень дорогое удовольствие. Каждый год колоссальные суммы тратятся на демонтаж и хранение оборудования зимой. На консервацию фонтана. На весеннюю расконсервацию и возврат оборудования на место. А также необходимо заложить средства на эксплуатацию в течение всего летнего сезона, так как фонтаны требуют регулярной очистки и мелкого ремонта, чтобы не возникло крупных проблем.

Дележка шкуры неубитого медведя, увы, не состоялась

Также на сессии затронули и вопрос замещения коммерческого кредита бюджетным. Это позволило бы городу только до конца года сэкономить двадцать миллионов, а в последующем еще 56 миллионов! Но на сессию вопрос о распределении сэкономленных средств вообще не выносился. Депутаты поинтересовались – почему? Ведь можно было бы закрыть еще массу болевых точек, в частности, с мелким ремонтом в школах и детских садах, пока стоит сухая погода и не начался новый учебный год. Алексей Степанов пояснил, что решение о замене кредита не оформлено документально, а пока документы не поступят, естественно невозможно и разделить шкуру неубитого медведя.

Сергей Миляхин