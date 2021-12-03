3 декабря 2021



На следующей неделе областные власти решат – будут ли новогодние гуляния

Вопрос об организации проведения новогодних мероприятий в Орловской области рассмотрят 9 декабря. Исходить при решении будут из текущей ситуации, связанной с распространением CОVID-19 на территории региона. Органам власти специальной компетенции области поручено внести предложения по организации проведения новогодних мероприятий с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику COVID-19, — рассказали в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 03 Дек 2021 в 17:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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