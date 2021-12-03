На следующей неделе областные власти решат – будут ли новогодние гуляния

Вопрос об организации проведения новогодних мероприятий в Орловской области рассмотрят 9 декабря. Исходить при решении будут из текущей ситуации, связанной с распространением CОVID-19 на территории региона. Органам власти специальной компетенции области поручено внести предложения по организации проведения новогодних мероприятий с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику COVID-19, — рассказали в пресс-службе облправительства.