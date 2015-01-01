На смену большой воде пришел большой огонь

Для контроля за обстановкой, связанной с пожарами, МЧС России проводит космический мониторниг. Спутники выявляют термоточки, что позволяет оперативно, в случае подтверждения сведений, принимать соответствующие меры по ликвидации загораний.

Так, сегодня была зарегистрирована одна термоточка, которая и подтвердилась. Согласно присланным координатам оперативная группа Покровского пожарно-спасательного гарнизона выезжала в район деревни Кубань, где было обнаружено загорание сухой растительности на площади полтора гектара. Загорание было ликвидировано сотрудниками пожарно-спасательной части № 30.

Сотрудниками Госпожнадзора проводятся проверки и будут составлены административные материалы в отношении виновных в поджоге сухой растительности и несоблюдении правил пожарной безопасности. Пресс-служба МЧС напоминает, что в соответствии с действующими законами за сжигание мусора, стерни и пожнивных остатков предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан от 2000 руб. до 3000 руб., должностных лиц от 6000 руб. до 15000 руб., юридических лиц от 150000 руб. до 200000 руб.