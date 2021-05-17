На смену жаре идут грозы, град и порывистый ветер

После аномальной для мая тридцатиградусной жары орловцев ждет несколько дней непогоды. По прогнозу орловского гидрометцентра, с 21 часа 17 мая по 21 час 18 мая на территории региона облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, днем местами грозы, в отдельных районах град. Ветер юго-восточный ночью 5-10, днем 8-13, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13°С…+18°С, днём +22°С…+27°С.

19 мая орловцев ждут кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град. Ветер юго-восточный ночью 6-11, при грозах местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +10°С…+15°С, днём +19°С…+24°С.

20 мая пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный ночью 2-7, днем 6-11, при грозах местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +9°С…+14°С, днём +16°С…+21°С.

В связи с неблагоприятным метеоявлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.