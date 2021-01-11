11 января 2021



На содержание городских остановок потратят 1,3 млн рублей

В конце 2020 года состоялась конкурсная процедура по определению подрядчика для содержания 119 павильонов общественного транспорта. По результатам торгов победителем признан ИП Стерликова.

В обязанности подрядной организации входит очистка, мойка, ремонт и покраска стен и конструкций остановочных павильонов вручную, ремонт и покраска деревянных скамеек, установка недостающих металлических урн.

Муниципальный контракт рассчитан до 31 декабря 2021 года. Сумма контракта — 1 316 514,05 рублей, информирует администрация г. Орла.

 

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Опубликовано 11 Янв 2021 в 12:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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