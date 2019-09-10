На «Спецавтобазе» вышли из строя сразу 6 КАМАЗов. Еще часть техники простаивает уже 4 года!

У приобретенных в этом году для «Спецавтобазы» шести КАМАЗов «полетели» раздаточные коробки. Руководитель МУПа сразу направил смоленскому предприятию ООО «Завод коммунальных дорожных машин им. Калинина» (где была приобретена техника) предпретензию, — рассказал на своей страничке мэр города Василий Новиков, который решил лично вмешаться и помочь разрешить проблему.

«Незамедлительно провел переговоры с директором ООО «Завод коммунальных дорожных машин им. Калинина». Предварительно достигнута договорённость, что они приобретут на головном предприятии КАМАЗ необходимые раздаточные коробки усиленной модификации, в рамках гарантийных обязательств или подготовят гарантийное письмо, согласно которому, мы отремонтируем технику на одном из орловских предприятий, а они возместят необходимую сумму. Надеюсь, что руководство смоленского завода услышали нас и не доведут эту ситуацию до суда. Но здесь есть другая проблема…Суды могут длиться годами, а первый снег выпадет уже через пару месяцев. Похожий пример на «Спецавтобазе» уже есть. Там часть техники, которая была приобретена через ГУП «Дорожная служба» — поломалась по гарантии и уже простаивает 4 (!) года. В любом случае, до наступления снегопадов этот вопрос необходимо решить», — написал Василий Новиков.