18 марта 2022



На «Спецавтобазу» купят новые машины, прицепы и косилки

Управление коммунальным хозяйством города объявило закупку летней техники для «Спецавтобазы». Всего 21 лот. Это самостоятельная техника и навесное оборудование общей стоимостью 108,5 млн рублей, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Новая техника приобретается для очистки дорог и тротуаров в летний период, а также для покоса травы. Это 3 вакуумные подметально-уборочные машины – «пылесосы», 2 грузовых автомобиля, малогабаритная коммунальная машина, а также 3 прицепных подметально-уборочных машины для уборки с улиц города грязи и песка, скопившегося после зимы.

Для покоса травы закупают 8 навесных косилок. Их будут устанавливать на трактор «Беларус-320» и МТЗ 82.

Усилится и автопарк, предназначенный для ямочного ремонта. Так, в скором времени на предприятие поступит ручной каток, два тротуарных и дорожный катки. Поставщиков планируется определить к первой декаде апреля, поставка оборудования состоится в течение максимум пяти месяцев с момента подписания муниципальных контрактов.

 

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Опубликовано 18 Мар 2022 в 15:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 54

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